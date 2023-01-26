ЧВК «Вагнер» передали украинской стороне тела военнослужащих ВСУ, погибших на Бахмутском направлении

По информации петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, которого считают основателем ЧВК «Вагнер», только на территории города были обнаружены более 500 тел солдат ВСУ. По разным оценкам общее число потерь украинской армии в Соледаре может исчисляться тысячами.