ЧВК «Вагнер» передали украинской стороне тела военнослужащих ВСУ, погибших на Бахмутском направлении

Представители ЧВК «Вагнер» передали украинской стороне тела солдат ВСУ, погибших в Соледаре. Видеозапись движения колонны грузовиков с гробами опубликовало информационное агентство «РИА Новости».
На видеоматериале запечатлен процесс передачи тел военнослужащих ВСУ с помощью трех грузовых машин. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» сообщали, что планируется отправка четырех-пяти партий с гробами после согласования с украинской стороной.
Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили Соледар 11 января. Украинская армия окопалась на всей территории города и соляных шахт под ним. Успешные действия русских добровольцев позволили в краткие сроки освободить город. Подразделения ВСУ при этом понесли значительные потери.
По информации петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, которого считают основателем ЧВК «Вагнер», только на территории города были обнаружены более 500 тел солдат ВСУ. По разным оценкам общее число потерь украинской армии в Соледаре может исчисляться тысячами.
В ходе недавнего визита в Соледар Пригожин распорядился оказать уважение павшим бойцам противника и в достойном виде отправить их на родину.