Медведев назвал Зеленского цирковой собачкой после слов о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда не просуществуют и дня без помощи Запада. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Россией. Медведев назвал украинского лидера цирковой собачкой. Дрессировщиком в этом случае является Запад.
«Тем более что бред всячески поддерживают западные эскулапы, которые регулярно навещают больного (Зеленского. — Прим.ред.) по месту жительства. Еще и делают пациенту из палаты 404 денежные, оружейные и словесные инъекции, стимулирующие его бредовое состояние», — написал Медведев в Telegram-канале.
Заявления Зеленского бессмысленны, утверждает замглавы Совбеза РФ. Тем не менее у украинского лидера могут быть проблемы психологического характера.
Ранее Зеленский сообщил, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.