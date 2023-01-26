«Начинает капризничать»: Пригожин ответил на призыв Стрелкова предложить ему вступление в ЧВК «Вагнер» в серьезной форме

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) отреагировал на приглашение в ряды ЧВК «Вагнер», но потребовал официального запроса в серьезной форме. Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на этот призыв, отметив его капризный тон.
Стрелков заявил, что ждет приглашения в ряды «музыкантов» в «серьезной манере» или же при личной беседе с Пригожиным. Бизнесмен отметил, что и так пошел Стрелкову навстречу, сделав для него исключение и пригласив его персонально — другие бойцы узнавали о наборе в ряды ЧВК «Вагнер» либо из сарафанного радио, либо из рекламы.
«Теперь он начинает капризничать и хочет моей личной встречи с ним. Игорь Иванович, хорошо, приезжайте, Трошев Андрей Николаевич — ответственный с сегодняшнего дня за вас. Я ему абсолютно доверяю. Он готов найти время для того, чтобы вас встретить», — передает пресс-служба компании «Конкорд» комментарий предпринимателя.
Пригожин заверил Стрелкова, что найдет способ связаться с ним, как и оформить какую-нибудь официальную «бумажку», если тот сочтет нужным. Однако, если экс-министр обороны ДНР просто «дал заднюю и приссал», его просят дать другим спокойно работать и впредь не беспокоить.