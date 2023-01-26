«Начинает капризничать»: Пригожин ответил на призыв Стрелкова предложить ему вступление в ЧВК «Вагнер» в серьезной форме

Стрелков заявил, что ждет приглашения в ряды «музыкантов» в «серьезной манере» или же при личной беседе с Пригожиным. Бизнесмен отметил, что и так пошел Стрелкову навстречу, сделав для него исключение и пригласив его персонально — другие бойцы узнавали о наборе в ряды ЧВК «Вагнер» либо из сарафанного радио, либо из рекламы.

