Автор The Washington Post отметила бессилие США перед решением Саудовской Аравии по нефти

Руководству США не удалось отчитать власти Саудовской Аравии за сокращение добычи нефти. На это обратила внимание обозреватель The Washington Post Мисси Райан.
Она заметила, что американский конгресс только строит планы по ограничению дальнейшего сотрудничества с официальным Эр-Риядом. Речи о других мерах на сегодняшний день не идет. По мнению автора, это свидетельствует о значимости страны для Вашингтона.
«Если посмотреть на фактическое сотрудничество, в котором участвуют Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, то оно отвечает интересам США», — процитировала Райан чиновника госдепа.
Ранее колумнист Аарон Миллер отметил, что США больше не имеют прежнего влияния на Саудовскую Аравию. По его словам, «дни моногамного брака» Вашингтона с Эр-Риядом сочтены. Автор опубликовал соответствующий материал в Foreign Policy.