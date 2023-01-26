Юрист рассказал, что может грозить Слепакову за «колыбельную»

Напомним, Семен Слепаков спел песню, текст которой рассказывал о матери, поющей колыбельную маленькому ребенку. В ней она сообщает, какая участь постигла двух старших братьев. Один уехал за границу, а второй погиб на фронте. В заключительном куплете мать превращается в страну.