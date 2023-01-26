Юрист рассказал, что может грозить Слепакову за «колыбельную»

Кандидат юридических наук, учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов рассказал, какие последствия ждут юмориста Семена Слепакова за исполнение сатирической «колыбельной». По словам юриста, песня демонстрирует сарказм в отношении участников СВО.
По мнению Карабанова, последнее слово остается за сотрудниками Следственного комитета. Они должны провести проверку скандального сочинения, за которое по статье о дискредитации СВО, предусматривается лишение свободы на срок до четырех лет.
«Также Минюст вправе признать его иноагентом в случае, если докажут наличие финансирования из-за рубежа или действия не в интересах России», — пояснил Карабанов в беседе с «360».
Напомним, Семен Слепаков спел песню, текст которой рассказывал о матери, поющей колыбельную маленькому ребенку. В ней она сообщает, какая участь постигла двух старших братьев. Один уехал за границу, а второй погиб на фронте. В заключительном куплете мать превращается в страну.