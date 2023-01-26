Чиновница из Читы матом прокомментировала свое задержание за взятки

Глава муниципального казенного учреждения «Городские дороги» Читы Лилия Кучина обрушила поток нецензурной лексики на окружающих после того, как суд объявил о мере пресечения в виде заключение чиновницы под стражу.
Причиной для задержания стало обвинение во взятничестве в особо крупном размере. В противоправной деятельности обвиняемая созналась, сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.
По данным СК РФ, Кучина, находясь на должности, неоднократно брала взятки от руководителя одного из муниципальных предприятий за помощь в заключении и осуществлении муниципальных контрактов.
«Чтоб вы сдохли, *****, шакалы *****», — заявила она после заседания.
Решением суда чиновница отправится в СИЗО на два месяца. Дата следующего слушания — 23 марта.
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