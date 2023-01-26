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Чиновница из Читы матом прокомментировала свое задержание за взятки

Региональная политика
Чиновница из Читы матом прокомментировала свое задержание за взятки

Глава муниципального казенного учреждения «Городские дороги» Читы Лилия Кучина обрушила поток нецензурной лексики на окружающих после того, как суд объявил о мере пресечения в виде заключение чиновницы под стражу.

Причиной для задержания стало обвинение во взятничестве в особо крупном размере. В противоправной деятельности обвиняемая созналась, сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

По данным СК РФ, Кучина, находясь на должности, неоднократно брала взятки от руководителя одного из муниципальных предприятий за помощь в заключении и осуществлении муниципальных контрактов.

«Чтоб вы сдохли, *****, шакалы *****», — заявила она после заседания.

Решением суда чиновница отправится в СИЗО на два месяца. Дата следующего слушания — 23 марта.

Ранее отличился и мэр Читы Евгений Ярилов — он разбил свой Lexus в дорожной яме. Во сколько ему обошелся ремонт — читайте в нашем материале.

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