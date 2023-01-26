Литовкин объяснил, что на самом деле задумали США с поставками танков Abrams Украине

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин, который также выразил уверенность в том, что американские «Абрмсы» будут прекрасно гореть в украинских степях так же, как до этого они уже горели в Ираке, Сирии и Афганистане.