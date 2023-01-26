Литовкин объяснил, что на самом деле задумали США с поставками танков Abrams Украине

Соединенные Штаты, согласившись передать Украине три десятка современных танков Abrams, стремятся вовсе не помочь Киеву одержать победу над РФ, а хотят лишь затянуть военный конфликт, рассчитывая таким образом ослабить и истощить Россию.
Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин, который также выразил уверенность в том, что американские «Абрмсы» будут прекрасно гореть в украинских степях так же, как до этого они уже горели в Ираке, Сирии и Афганистане.
Тем более, что для фронта протяженностью 800 километров 31 танк «Абпрамс» – это ничто, считает эксперт.
«Мы не переживаем. Если внимательно читать сводки Министерства обороны РФ, за 11 месяцев спецоперации мы сожгли 7600 танков и боевых бронированных машин. Поэтому сжечь еще 31 танк не представляется сложным», – отметил Литовкин.
По его словам, танки в принципе являются достаточно уязвимым видом военной техники, если с воздуха их не прикрывать беспилотниками, вертолетами и самолетами, если не использовать попутно боевые машины поддержки танка и боевые машины мотострелковой пехоты.
«Танк сам по себе слепоглухонемое существо, я так его называю, – подчеркнул военный эксперт. – У него достаточно ограниченный обзор – у командира, наводчика и механика-водителя. Танку обязательно нужна поддержка. В том числе, для того чтобы видеть, кто сидит в кустах. Потому что в кустах сидит боец с гранатометом обыкновенным РПГ-7 и с кумулятивной гранатой с дубль-взрывателем – и самого тяжелого, самого защищенного танка нет. Один выстрел – и танка нет».
Так, например, в 2007 году в ходе войны в Ливане израильские танки «горели только так», подбитые из простых гранатометов сторонниками «Хезболлы», которые прятались за камнями и кустами.
Поэтому нет никаких оснований полагать, что американские танки смогут внести какие-то существенные изменения в ход боевых действий на Украине.
И вообще обещание Соединенных Штатов передать ВСУ танки, вовсе не означает, что американцы желают Украине победы в противостоянии с Россией, добавил Литовкин.
«Соединенные Штаты не заинтересованы в победе Украины на поле боя, несмотря на то что об этом говорил [президент США Джо] Байден, говорят они все. Они заинтересованы в том, чтобы затянуть боевые действия на Украине, чтобы эти боевые действия разоряли Россию – ее экономику, финансы, людские ресурсы. Чтобы политика России выглядела негативно, информационное поле по отношению к России выглядело негативно. Вот чего они добиваются, а не победы Украины», – объяснил военный эксперт.
Тем более, добавил он в заключение, что Украина по определению не может победить ракетно-ядерное государство, каким является Россия. Соединенные Штаты и сами не в силах одолеть Северную Корею, поэтому нечего и говорить о такой мощной в военном плане державе как РФ.