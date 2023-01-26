МИД Турции заявил о бессмысленности трехсторонних переговоров по расширению НАТО

Швеция не предприняла серьезные шаги для выполнения условий меморандума по членству в НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Дипломат указал на бессмысленность трехсторонних переговоров по расширению НАТО. Речь идет о контактах с участием Турции, Финляндии и Швеции.
«Но нынешняя обстановка вряд ли создаст необходимую для переговоров здоровую атмосферу. Швеция не сделала серьезных шагов для выполнения условий меморандума, приведя различные причины, мол, меняют законы, конституцию. Поэтому смысла в работе механизма сейчас нет», — говорится в комментарии Чавушоглу.
Взаимоотношения Анкары и Стокгольма ухудшились после сожжения Корана представителем датской ультраправой партии. Как рассказали в СМИ, порядка 90% турков теперь выступают против присоединения Швеции к Альянсу.