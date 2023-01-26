«Делят яблоко из фонда». В Великобритании резко выросло число голодающих детей

Жители Великобритании все чаще сталкиваются с нехваткой денег из-за экономического кризиса. Доходит до того, что заметный процент семей не может обеспечить себя и своих детей пропитанием, заявила журналист The New York Times Эмма Бубола.
По ее словам, британцы в массе своей уже прочувствовали резко возросшую финансовую нагрузку из-за роста инфляции и повышения тарифов на электроэнергию. Обозреватель привела в пример случай жительницы Лондона, воспитательницы Эйслинн Кори, которая не может позволить детям есть более двух раз в день.
«Она берет апельсин или яблоко, собранные из продуктового фонда дошкольного учреждения, и разрезает их на три части, чтобы разделить», — говорится в статье.
Семья часто питается макаронами, а иногда жнгщина и вовсе полностью пропускает прием пищи, чтобы детям просто досталось больше еды.
Все это лишь один из многих случаев. Расходы на покупку продуктов и отопление домов за последние месяцы в Великобритании достигли рекордных высоких значений, что нанесло ощутимый удар по финансовым возможностям граждан.
«Признаки бедствия видны повсюду», — уточнила Бубола.
Журналист пояснила, что за последнее время в СМИ появились множество публикаций онлайн-рецептов еды стоимостью менее фунта за одну порцию. Проблемы затронули не только домохозяйства — некоторые образовательные учреждения отключили отопление, чтобы снизить потребление и сберечь средства.
«Это ужасно, что к нам вынуждены приходить работающие люди», — прокомментировала церковный служитель Вики Лонгбоун, управляющая продовольственным банком в Дерби.
Бубола пояснила, что в стране действительно наблюдается, как и говорит правительство страны, рост занятости, однако значительная часть британцев, имеющих постоянную занятость, все равно не могут прокормить себя.
Местные власти также не могу разобраться с ситуацией. Например, социальные выплаты для семей с низких уровнем дохода были отменены и в ближайшее время явно введены не будут. С 2016 года в Великобритании зафиксирована одна из самых высоких минимальных зарплат в мире, однако большая часть работников все равно не может покрыть даже базовые семейные расходы на еду, транспорт, электроэнергию, коммунальные услуги и арендную плату.
Представители проекта Felix, в рамках которого излишки продкутов предоставляются организациям по всему Лондону, сообщили, что половина из 183 благотворительных организаций, которые они поддерживают, сообщили, что их услугами впервые стали пользоваться сотрудники госсектора — то есть учителя, медики и даже мелкие чиновники.
«Вы видите бригаду скорой помощи, учителей, идущих в продовольственный банк. <…> Что это говорит об обществе, о стране?», — прокомментировал участник проекта Кингсли Фредрик.
Несмотря на это, часть представителей правящей Консервативной партии Великобритании утверждают, что спрос на продовольственные банки якобы не отражает реального положения дел в стране. Парламентарий Ли Андерсон уточнил, что настоящая «проблема» заключается в том, что пользователи продовольственных банков «не могут готовить должным образом, они не могут приготовить еду с нуля, а потому не могут и сэкономить».
Ранее стало известно, что страны Европейского союза и Великобритания сокращают меры по поддержке украинских беженцев, вынуждая их вернуться на родину. По словам некоторых украинцев, жить в ЕС стало практически невозможно.