«Делят яблоко из фонда». В Великобритании резко выросло число голодающих детей

Местные власти также не могу разобраться с ситуацией. Например, социальные выплаты для семей с низких уровнем дохода были отменены и в ближайшее время явно введены не будут. С 2016 года в Великобритании зафиксирована одна из самых высоких минимальных зарплат в мире, однако большая часть работников все равно не может покрыть даже базовые семейные расходы на еду, транспорт, электроэнергию, коммунальные услуги и арендную плату.