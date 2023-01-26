Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Medusa Project

Деятельность компании Medusa Project (включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) признали нежелательной на территории России.
Соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ. По данным ведомства, деятельность указанного издания ««представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».
Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.