Азербайджан подал в суд на Армению за испорченный лес в Нагорном Карабахе

Азербайджан подал судебный иск против Армении за ущерб, нанесенный окружающей среде и «биоразнообразию» на территории спорного Нагорно-Карабахского региона за прошедшие почти 30 лет. Это первый случай, когда какая-либо страна обращается в межгосударственный арбитраж в рамках Бернской конвенции, пишет Тhe Guardian.
После возвращения контроля над частью спорных территорий, Баку пытался урегулировать экологическую проблему с Ереваном дипломатическим путем, однако дипмиссия осталась проигнорирована, сообщает азербайджанская сторона.
«Вместо того, чтобы сохранить биоразнообразие и окружающую среду во время своей незаконной оккупации, Армения уничтожила их», — сказал Эльнур Мамедов, замглавы МИД Азербайджана.
Представители Баку обращают внимание, что повреждена большая часть лесов, где обитают редкие виды животных, в том числе кавказский леопард, бурый медведь, серый волк, а также большой пятнистый и степной орел, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов страны. Речь идет об ущербе на территории более 7 000 гектаров.
«Древние деревья в зоне военных действий, возраст которых составляет около 2 000 лет, были вырублены», — пишут в статье.
Более того, последствия войны продолжают усугублять ситуацию: наземные мины убивают домашний скот и дикую природу, а также вызывают пожары. Тяжелые металлы и остатки взрывчатых веществ загрязняют почву и воду.
Если вина Армении в широкомасштабном разрушении окружающей среды за время конфликта с Азербайджаном будет доказана, то Ереван обязуют выплатить репарации.
Споры о принадлежности Нагорного Карабаха шли еще со времен Российской империи. Эти земли с правами широкой автономии входили в состав Азербайджанской ССР, позже получив статус автономной области, а следом и республики (НКР).
При попытке провозгласить независимость, НКР поддержала Армения — начавшийся в 1990-х конфликт называли одним из самых затяжных столкновений среди территорий бывшего СССР.
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