Азербайджан подал в суд на Армению за испорченный лес в Нагорном Карабахе

Азербайджан подал судебный иск против Армении за ущерб, нанесенный окружающей среде и «биоразнообразию» на территории спорного Нагорно-Карабахского региона за прошедшие почти 30 лет. Это первый случай, когда какая-либо страна обращается в межгосударственный арбитраж в рамках Бернской конвенции, пишет Тhe Guardian.