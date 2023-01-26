Синоптики посоветовали россиянам готовиться к 100 часам климатического кошмара

Синоптики предупредили жителей ряда регионов о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни.
Так, с 27 января их ждут 100 часов климатического кошмара. В Сибири прогнозируются сильные дожди в эти дни. А на Новосибирск 28 января обрушится снегопад, предупредили синоптики. В Томске осадки начнутся 27-го и продлятся до 30 января.
На Дальнем Востоке климатический кошмар начнется 27 января и продлится четыре дня. До 30 января в Хабаровске установятся сильные морозы. Ночью столбики термометров могут показать до 33 градусов ниже нуля.
Погода ухудшится и в Свердловской области. В регионе усилится ветер. В горах скорость порывов составит 27 метров в секунду. В связи с этим Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности.
Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин ранее предупредил о морозе в ряде регионов России в выходные. Они охватят Урал и центральную часть страны, отмечает телеканал «360».