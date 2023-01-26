Синоптики посоветовали россиянам готовиться к 100 часам климатического кошмара

Так, с 27 января их ждут 100 часов климатического кошмара. В Сибири прогнозируются сильные дожди в эти дни. А на Новосибирск 28 января обрушится снегопад, предупредили синоптики. В Томске осадки начнутся 27-го и продлятся до 30 января.