Победа кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша на выборах главы государства обернется формированием антиукраинской коалиции в ЕС, сообщает «Европейская правда» (ЕП).
По словам журналистов, если Бабиш одержит победу в рамках избирательного процесса в Чехии, то в соседней Словакии может произойти «пророссийский реванш».
Обозреватели подчеркнули, что этого кандидата в президенты можно сравнить с «голубем мира». Победа Бабиша может негативно повлиять на поставки оружия Киеву, поскольку объемы военной помощи сократятся.
Кандидат в президенты Чехии Бабиш ранее заявил, что не вступил бы в войну ради НАТО.