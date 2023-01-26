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Хазин: Путин может пустить в ход значительный «козырь» для улучшения ситуации в России

Хазин: Путин может пустить в ход значительный «козырь» для улучшения ситуации в России

Российский президент Владимир Путин может использовать свой значительный «козырь» в случае резкого ухудшения экономической обстановки в стране, заявил экономист Михаил Хазин.

По словам эксперта, глава государства может уволить представителей либеральной команды из российского правительства. После этого в РФ начнется импортозамещение и стремительная модернизация.

Хазин в эфире своего YouTube-канала подчеркнул, что для этого шага нужна только политическая воля. Для России сейчас главное — это переход к экономическому росту, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Хазин констатировал переломный момент в отношениях Путина с олигархами.

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