Новое предложение Европарламенту озвучили в Минске

Европейский парламент должен поменять свою воинственную риторику на более миролюбивую. Об этом заявил заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Гайдукевич.
Как пишет издание «EurAsia Daily», все старания Европарламента сформировать некий трибунал по делу об агрессии против Украины, минуя Совет Безопасности ООН, являются неправомочными, отметил белорусский политик. Европейские чиновники, добавил он, должны прежде всего беспокоиться о решении внутренних проблем собственных стран и помогать переговорному процессу по Украине, а не выступать разжигателями противостояния.
Кроме того, подчеркнул Гайдукевич, никакие трибуналы в обход Совбеза ООН создавать не следует. Однако, по его мнению, трибунал должен быть организован за агрессию против Ирака, Ливии, Югославии, а, помимо этого, за то, что сегодня вместо того, чтобы работать над урегулированием конфликта с Киевом, украинцам везут все больше оружия, препятствуя тем самым мирному процессу.