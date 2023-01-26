Новое предложение Европарламенту озвучили в Минске

Кроме того, подчеркнул Гайдукевич, никакие трибуналы в обход Совбеза ООН создавать не следует. Однако, по его мнению, трибунал должен быть организован за агрессию против Ирака, Ливии, Югославии, а, помимо этого, за то, что сегодня вместо того, чтобы работать над урегулированием конфликта с Киевом, украинцам везут все больше оружия, препятствуя тем самым мирному процессу.