Пригожин: пусть бойцы ЧВК «Вагнер» из Хакасии сами оценят поступок депутата Молостова

Заграничный отдых обернулся для депутата от КПРФ из Хакасии Евгения Молостова настоящим скандалом. Журналисты спросили у него, что он делал в Турции. По словам Молостова, он не только «политическую обстановку узнавал», но и «может быть, даже в разведке там был».