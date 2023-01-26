Пригожин: пусть бойцы ЧВК «Вагнер» из Хакасии сами оценят поступок депутата Молостова

Бизнесмен Евгений Пригожин жестко высказался в адрес депутата Евгения Молостова, который провел каникулы на турецком курорте.
Заграничный отдых обернулся для депутата от КПРФ из Хакасии Евгения Молостова настоящим скандалом. Журналисты спросили у него, что он делал в Турции. По словам Молостова, он не только «политическую обстановку узнавал», но и «может быть, даже в разведке там был».
При этом еще осенью Евгению Молостову пришла повестка. Он избежал частичной мобилизации, сославшись на работу в парламенте. Редакция ГТРК «Хакасия» попросила бизнесмена Евгения Пригожина дать оценку поведению депутата. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Я изучил обстоятельства. Лично мое мнение, что он редкостная дрянь и отброс нашего общества. Как случилось так, что он стал депутатом, нужно разобраться. Вряд ли жители честно за него проголосовали. Но объективности ради, и так как в ЧВК "Вагнер" мы слушаем мнения каждого бойца, ради такого случая могу пригласить вас пообщаться лично или по видеосвязи с бойцами из Хакасии и услышать их мнение. Это их республика, их регион и их депутат», — отметил Пригожин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал депутатов уведомлять о своих поездках за границу. Однако такая инициатива не касается служебных командировок.