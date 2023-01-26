Автор Advance объяснил, для чего Зеленский организовал чистку украинских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на чистку собственных чиновников в угоду спонсорам из стран коллективного Запада. Так считает один из обозревателей Advance.
Он напомнил, что после массовых увольнений в государстве западные лидеры заявили о передаче танков официальному Киеву. На этом фоне колумнист предположил, что подобная чистка была тщательно спланирована.
«Она (Украина. — Прим. ред.) сейчас доведена до состояния, когда она уже не может обойтись без западной поддержки. Иными словами, Украина вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь продолжала приходить», — объяснил автор.
Ранее экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин дал комментарий по поводу кадровых перестановок в стране. По его мнению, они свидетельствуют о «крахе режима Зеленского». Своим видением ситуации экономист поделился на личном YouTube-канале.