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Автор Advance объяснил, для чего Зеленский организовал чистку украинских чиновников

Политика
Автор Advance объяснил, для чего Зеленский организовал чистку украинских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на чистку собственных чиновников в угоду спонсорам из стран коллективного Запада. Так считает один из обозревателей Advance.

Он напомнил, что после массовых увольнений в государстве западные лидеры заявили о передаче танков официальному Киеву. На этом фоне колумнист предположил, что подобная чистка была тщательно спланирована.

«Она (Украина. Прим. ред.) сейчас доведена до состояния, когда она уже не может обойтись без западной поддержки. Иными словами, Украина вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь продолжала приходить», — объяснил автор.

Ранее экс-советник бывшего украинского главы Леонида Кучмы Олег Соскин дал комментарий по поводу кадровых перестановок в стране. По его мнению, они свидетельствуют о «крахе режима Зеленского». Своим видением ситуации экономист поделился на личном YouTube-канале.

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