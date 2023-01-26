Собака случайным выстрелом убила хозяина на рыбалке под Тюменью

Собака застрелила жителя Тюмени, задев заряженное охотничье ружье. Тобольский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, халатность которого привела к гибели своего знакомого.
Трагедия произошла на озере Большой Шишкарым. Обвиняемый взял с собой охотничье ружье ТОЗ-34 12 калибра. Оружие лежало на санях, где находились две охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, в результате чего раздался выстрел. Пуля попала в спину потерпевшего. Мужчина умер от полученной раны.
По данным следствия, товарищ убитого грубо нарушил правила обращения с оружием и проявил преступную небрежность. Ему предстоит ответить перед судом за халатность.