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Собака случайным выстрелом убила хозяина на рыбалке под Тюменью

Происшествия
Собака случайным выстрелом убила хозяина на рыбалке под Тюменью

Собака застрелила жителя Тюмени, задев заряженное охотничье ружье. Тобольский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, халатность которого привела к гибели своего знакомого.

Трагедия произошла на озере Большой Шишкарым. Обвиняемый взял с собой охотничье ружье ТОЗ-34 12 калибра. Оружие лежало на санях, где находились две охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, в результате чего раздался выстрел. Пуля попала в спину потерпевшего. Мужчина умер от полученной раны.

По данным следствия, товарищ убитого грубо нарушил правила обращения с оружием и проявил преступную небрежность. Ему предстоит ответить перед судом за халатность.

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