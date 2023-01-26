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Глава МИД Франции сообщила о прибытии в Одессу для демонстрации поддержки Украины

Политика
Глава МИД Франции сообщила о прибытии в Одессу для демонстрации поддержки Украины

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 26 января прибыла на территорию Одессы. Об этом дипломат сообщила на странице в Twitter.

Глава МИД обнародовала фотографию из города, отметив, что она приехала в Одессу для демонстрации поддержки Парижа в отношении Киева.

«В Одессе! Чтобы показать поддержку Франции суверенитета Украины сегодня, как и вчера», — написала министр.

Ранее сообщалось, что глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил о поставках легких танков AMX-10 RC для Украины в феврале.

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