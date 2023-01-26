Глава МИД Франции сообщила о прибытии в Одессу для демонстрации поддержки Украины

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 26 января прибыла на территорию Одессы. Об этом дипломат сообщила на странице в Twitter.
Глава МИД обнародовала фотографию из города, отметив, что она приехала в Одессу для демонстрации поддержки Парижа в отношении Киева.
«В Одессе! Чтобы показать поддержку Франции суверенитета Украины сегодня, как и вчера», — написала министр.
Ранее сообщалось, что глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил о поставках легких танков AMX-10 RC для Украины в феврале.