Шахназаров объяснил, почему Макаревич неожиданно перестал критиковать РФ

Поведение признанного в РФ иноагентом музыканта Андрея Макаревича✱, который в последние недели перестал публиковать в соцсетях критические высказывания о России, свидетельствует о том, что он осознал невозможность возврата к прошлой жизни и, возможно, впал в состояние фрустрации.
Такое мнение в эфире YouTube-шоу «Полный абзац» высказал журналист и публицист Михаил Шахназаров, обративший внимание на странное молчание лидера группы «Машина времени» в интернет-пространстве.
Живущий последние годы в Израиле с молодой женой и маленьким сыном Макаревич теперь публикует на своих страницах в разных социальных сетях только графики гастролей, свои рисунки и предупреждения о мошенниках, которые пользуются его именем, чтобы обманом выманивать у доверчивых людей деньги.
Хотя еще недавно музыкант много и активно критиковал российские власти и российское общество, позволяя себе и оскорбительные формулировки. Однако с 5-6 января в его аккаунтах не появлялось ни одного нового текста подобного рода.
Подобная сдержанность Макаревича, по мнению Михаила Шахназарова, может быть вызвана тем, что 69-летний артист, признанный на Родине иноагентом, перебравшись в Израиль и даже получив гражданство Еврейского государства, тем не менее ждал, когда он сможет вернуться в Россию. Музыкант не оставлял надежд, что в РФ произойдут перемены и он сможет вернутся к своей прежней замечательной жизни с корпоративами и выступлениями на многотысячных площадках. И отсутствие предпосылок к этому возврату, возможно, как раз и стало причиной чувства фрустрации у Макаревича.
«Самое интересное, что Андрей Вадимович еще недавно писал гадости про Россию, глупости откровенные, выдаваемые за умные мысли. А сейчас, когда понял, что полная "Ж", что возврата к прошлому нет, все, угомонился. Не пишет, молчит. Я сам не читаю – мне присылали, но давно ничего не шлют», – отметил Шахназаров.
Отказавшись от политических публикаций в поддержку Украины и против России, Макаревич демонстрирует увлечение другими видами деятельности. Помимо рисования новоиспеченный израильтянин занимается виноделием.
Но, по мнению Шахназарова, очень сомнительно, что музыкант действительно организовал полный цикл производства собственного вина
«Помню, что он торговал вином "собственного производства" – я знаю этот бизнес. Поехал, купил в кибуце бочковое вино, разлил по бутылкам, наклеил свои этикетки, позвал людей, которым нальешь что угодно в бокал – и они смакуют букет», – с юмором предположил публицист.
Напомним, ранее политолог Марат Баширов поделился мнением своего приятеля – музыкального продюсера, который сотрудничает с известными исполнителями, в том числе и с теми, кто осудил Россию за начало спецоперации на Украине и в знак протеста покинул страну.
Как рассказал этот продюсер, живущая в Париже певица Земфира и обосновавшийся в Лондоне лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков не могут обеспечить себе таких же заработков, как в России, где на корпоративах они могли получать по 50 тысяч долларов за получасовое выступление. Поэтому все они мечтают о поражении России, чтобы иметь возможность вернуться и жить по-старому.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами