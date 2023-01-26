Шахназаров объяснил, почему Макаревич неожиданно перестал критиковать РФ

Подобная сдержанность Макаревича, по мнению Михаила Шахназарова, может быть вызвана тем, что 69-летний артист, признанный на Родине иноагентом, перебравшись в Израиль и даже получив гражданство Еврейского государства, тем не менее ждал, когда он сможет вернуться в Россию. Музыкант не оставлял надежд, что в РФ произойдут перемены и он сможет вернутся к своей прежней замечательной жизни с корпоративами и выступлениями на многотысячных площадках. И отсутствие предпосылок к этому возврату, возможно, как раз и стало причиной чувства фрустрации у Макаревича.