Страны Евросоюза будут помогать Украине искать и ловить подлежащих мобилизации беглецов, прячущихся от военкомата за границей.
Киев официально обратился к странам ЕС за помощью в поимке призывников. Дипмиссии Украины в Литве и Латвии обнародовали соответствующее письмо в своих аккаунтах. Эти две страны согласились посодействовать возвращению на родину военнообязанных украинцев.
Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку бойцов. В стране проходит очередная волна мобилизации, мужчин силой забирают в армию на глазах у жен и детей.
Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что командование ВСУ скоро начнет призывать женщин. Он также отметил, что в Киеве уже ощущаются предвестники паники режима, передает телеканал «360».