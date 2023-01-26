Украина попросила у стран Евросоюза помощи в поимке беглых призывников

Киев официально обратился к странам ЕС за помощью в поимке призывников. Дипмиссии Украины в Литве и Латвии обнародовали соответствующее письмо в своих аккаунтах. Эти две страны согласились посодействовать возвращению на родину военнообязанных украинцев.