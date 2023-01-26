Пригожин: в ЧВК «Вагнер» куется российский патриотизм

Бизнесмен пригласил Стрелкова на фронт, чтобы проверить правильность этих слов и применить его боевой опыт. Говоря о финансировании компании, Пригожин указал, что до начала СВО ни одной копейки не было взято нигде, кроме как из собственного кармана.