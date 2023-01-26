Пригожин: в ЧВК «Вагнер» куется российский патриотизм

Бизнесмен Евгений Пригожин вновь обратил внимание на отсутствие у себя политических амбиций. Все его действия направлены на благо созданной им ЧВК «Вагнер», цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Так он ответил по запросу редакции информагентства «Национальная Служба Новостей» (НСН) на высказывание экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который назвал ЧВК «Вагнер» «отличной штурмовой пехотой, которую бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках».
Бизнесмен пригласил Стрелкова на фронт, чтобы проверить правильность этих слов и применить его боевой опыт. Говоря о финансировании компании, Пригожин указал, что до начала СВО ни одной копейки не было взято нигде, кроме как из собственного кармана.
«Все, что я делаю, я делаю на благо той компании, которая создана мной, принадлежит мне и которую я всячески культивирую для того, чтобы в культе этой компании ковался российский патриотизм», — объяснил он.
Также бизнесмен указал на несправедливость момента, когда в 2015 году интриганы из Донбасса выдворили бойцов ЧВК «Вагнер» за пределы республик. Он напомнил, что «музыканты» фактически выиграли всю войну в Сирии: именно ЧВК «Вагнер» выполнила большую долю задач по ликвидации боевиков ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая группировка).