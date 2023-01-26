Начальник информационного центра МВД скоропостижно скончался в Волгограде

Начальник информационного центра Главного управления МВД России по региону Сергей Соловьев внезапно умер в Волгограде. Ему было 47 лет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким усопшего. Соловьев родом из города Можга в Республике Удмуртия. Начинал карьеру милиционером роты ППС Дзержинского РУВД в органах внутренних дел в 2000 году.
За время службы был на разных должностях. Информационный центр областной полиции возглавил в июне прошлого года. Имеет много ведомственных наград. В ГУ МВД России по Волгоградской области отметили, что семье коллеги будет оказана всесторонняя помощь.