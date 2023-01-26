Экс-депутат Вострецов призвал страны БРИКС создать альтернативу Олимпийским играм

Политик отмечает, что тех, кто согласится на провокационное предложение МОК, нужно выслать из России. Ведь, по мнению Вострецова, такие пассажиры, которые ставят свое благополучие выше интересов государства, стране не нужны. Он добавляет, что даже в случае отказа стран БРИКС, россияне спокойно обойдутся без международных соревнований, а предполагаемое финансирование можно будет направить на развитие локального спорта.