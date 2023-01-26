Экс-депутат Вострецов призвал страны БРИКС создать альтернативу Олимпийским играм. Глава СОЦПРОФ считает, что сегодня назрело решение этого вопроса.
Вострецов отреагировал на предложение МОК, допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с определенным условием. Российские спортсмены ни в коем случае не должны быть замечены в поддержке СВО. По мнению Сергея Вострецова, такие Олимпийские игры, давно скатились в политику и России не нужны.
«Если есть такая жизненная необходимость международных состязаний. Надо выйти с предложением к станам БРИКС создать альтернативные игры», — считает Вострецов
Политик отмечает, что тех, кто согласится на провокационное предложение МОК, нужно выслать из России. Ведь, по мнению Вострецова, такие пассажиры, которые ставят свое благополучие выше интересов государства, стране не нужны. Он добавляет, что даже в случае отказа стран БРИКС, россияне спокойно обойдутся без международных соревнований, а предполагаемое финансирование можно будет направить на развитие локального спорта.