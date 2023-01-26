Проблемы со связью, светом и водой начались в Одесской области

Жители Одесской области жалуются на проблемы со связью, водоснабжением, отоплением и подачей электроэнергии.
Объекты критической инфраструктуры на Украине, в частности в Одесской области, накануне подверглись массированным ударам. Из-за повреждений в некоторых домах региона исчезли свет, вода и отопление.
Об отключении водоснабжения сообщают в Черемушках, Таирове и Ильичевске. Местные СМИ продолжают собирать сведения о проблемах.
Глава Одесской военной администрации Максим Марченко ранее сообщил, что энергетики ведут работы по восстановлению объектов. Он также поручил открыть пункты, куда люди смогут прийти за водой, теплом и светом.