Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил присягу немецкому народу из-за Украины. Такое заявление сделал политолог Александр Сосновский.
Эксперт рассказал, как Шольц запустил механизм саморазрушения Германии. Глава немецкого правительства принял решение предоставить Киеву танки Leopard 2. После этого Шольц должен покинуть свой пост, считает Сосновский.
«Запущен механизм саморазрушения. Тот механизм саморазрушения, который сломает всю эту систему», – говорится в комментарии политолога.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с просьбой предоставить Киеву оружие. Немцы раскритиковали главу государства и подчеркнули, что он не перестанет требовать помощи.