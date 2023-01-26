Первым делом — самолеты? Военный аппетит Зеленского растет

В Киеве уверены, что Запад поставит ВСУ «все что угодно», как только они попросят. Советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью Reuters обратил внимание, что тяжелую артиллерию, HIMARS и танки войскам все же выделили, несмотря на первоначальный отказ. Подробнее о том, как США удалось уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца на поставки и реэкспорт, «Политика Сегодня» писала ранее.