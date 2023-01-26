Первым делом — самолеты? Военный аппетит Зеленского растет

Получив в свои руки танки, президент Украины Владимир Зеленский решил не останавливаться на достигнутом и затребовал у Запада дальнобойные ракеты и истребители для нужд ВСУ. После разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом слуга народа опубликовал видеообращение и поделился планом «разблокировать поставки», упомянув о желании получить больше артиллерийских орудий.
В Киеве уверены, что Запад поставит ВСУ «все что угодно», как только они попросят. Советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью Reuters обратил внимание, что тяжелую артиллерию, HIMARS и танки войскам все же выделили, несмотря на первоначальный отказ. Подробнее о том, как США удалось уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца на поставки и реэкспорт, «Политика Сегодня» писала ранее.
Теперь из своих запасов Германия готова отправить 14 экземпляров боевых машин, пишет Die Welt. Вместе с «Леопардами» из других стран, как отмечает Bloomberg, на Украину отправятся 112 танков. Также ВСУ получат 31 танк M1 Abrams от США. Сак заверил, что в случае с истребителями (Киев устроят, конечно же, машины западного производства четвертого поколения, к примеру, американские F-16) ситуация сложится также — НАТО пойдет навстречу.
Всего, да побольше
Накануне неуемный аппетит Киева продемонстрировал замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Буквально сразу же после положительного решения по танкам дипломат запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки, передает журнал Der Spiegel. Однако подобная просьба зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву показалась совсем бессмысленной — Мельник едва устоял под напором критики.
«Чувство голода бесконечно. <…> Теперь вот какое-то чмо [Мельник — прим. ред.] заявило, что им нужны самолеты и подводные лодки. Ладно, самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — написал Медведев в Telegram-канале.
Тем не менее в Белом доме заявили, что обсудят с Украиной все ее просьбы. Естественно, не обошлось без традиционной оговорки президента Соединенных Штатов. Джо Байден открыто заявил, что новая помощь от Вашингтона поможет «противостоять жестокой украинской агрессии».
При этом, по информации Politico, дискуссия западных союзников коснулась лишь возможности поставки истребителей — о кораблях и подлодках речи не шло. В следующем месяце на американской военной базе Рамштайн пройдет встреча, где, как ожидается, оценят возможность предоставления Киеву авиации.
«Разговоры с более чем полудюжиной западных военных чиновников и дипломатов подтверждают, что внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей уже ведутся», — пишут авторы материала.
Европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, подчеркнул, что поставка боевых самолетов станет «следующим естественным шагом». Аналитики уверяют, что возможная передача истребителей вызовет еще больше разногласий, чем в ситуации с «Леопардами».
«Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были HIMARS, и она сдвинулась. Потом под красной чертой имелись ввиду танки, и теперь эта черта вновь смещается», — цитирует другой источник издание.
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin после открывшихся дебатов и вовсе запланировала увеличить производство истребителей F-16, пишет Financial Times.
Привычка Путина
Вопреки ожиданиям Украины, многие страны опасаются эскалации. Наряду с этим Вашингтон заявил, что поставки самолетов Киеву являются «запретными на данный момент». Источник Politico считает такого рода помощь «немыслимой», обратив внимание на стремительный рост поставок западного вооружения.
Также в материале сказано, что с начала СВО западные союзники договорились не поставлять разом все, что потребует Киев. Запад боится «ядерного ответа» Москвы, поэтому помогает постепенно, оценивая реакцию президента РФ Владимира Путина. Теперь же поставка истребителей — «вопрос времени».
«Вы можете назвать это процессом привыкания [Путина]», — сказал источник издания.
Политолог Сергей Марков рассуждает так: постепенное наращивание поставок — это классическая американская стратегия. Цель Запада — не спровоцировать излишнюю эскалацию, но в то же время удерживать конфликт «на плаву».
«То, что мы наблюдаем сейчас, — далеко не последняя черта. За поставками танков последуют истребители, за истребителями — ракеты дальнего действия. На Западе видят, что лидер страны допускает ядерную риторику и боятся спровоцировать его на применение ядерного оружия», — сказал Марков в беседе с изданием «Лента.ру».
Впрочем, отправка на Украину военной техники, в том числе Leopard и Abrams, не означает коренное изменение ситуации в зоне СВО, уверен редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. К примеру, бойцам ВСУ потребуется не один год, чтобы овладеть полученными танками. ВС Польши обучались этому непростому ремеслу три или четыре года, констатировал эксперт.
Относительно потенциальных поставок истребителей — ситуация аналогичная. Леонков еще полгода назад предупреждал, что для переобучения на истребители F-15 и F-16 украинским пилотам понадобится от девяти месяцев до года и более.
Ранее публицист Дмитрий Лекух описал признаки «осыпания» ВСУ — подробности в материале «ПС».