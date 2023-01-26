Город-герой Ленинград. «Коммунисты России» решили переименовать Северную столицу

Партия «Коммунисты России» выступила с инициативой о присвоении Санкт-Петербургу двойного названия «Санкт-Петербург — город-герой Ленинград». Представители партии уже направили соответствующие письма с обращением на имя главы Правительства РФ Михаила Мишустина, а также спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Руководитель партии Сергей Малинкович отметил в беседе с РИА Новости, что такое решение было продиктовано тем, что «весь мир» знает Северную столицу как город, переживший фашистскую блокаду и отстоявший свое право «существовать именно таким, какой он есть».
Видимо, поддержать инициативу решили и в Росавиации. Заместитель главы ведомства Владимир Потешкин, как выяснил Telegram-канал «Авиаторщина», направил в адрес представителей российских авиакомпаний телеграмму с просьбой объявлять Петербург «городом-героем Ленинградом».
Необычную просьбу чиновник объяснил многочисленными жалобами граждан, которых не устраивают действующие объявления при посадке в аэропорту.
Ранее глава «КР» Сергей Малинкович объяснил, почему Всемирная организация здравоохранения потеряет остатки авторитета и уважения в мире, если официально признает существование третьего пола.