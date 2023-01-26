Джаралла: появление над Киевом огромных стай ворон является предвестником чего-то страшного

Кружащие над Киевом огромные стаи ворон хорошо отображают гнетущую атмосферу и ожидание беды в украинской столице и в украинском обществе в целом.
Такое мнение в беседе с информагентством «Журналистская правда» высказал политолог Владимир Джаралла, комментируя появившиеся в интернете фото и видео огромных черных стай над Киевом.
Как отметил эксперт, появление таких больших скоплений ворон в столице Украины именно сейчас действительно можно рассматривать, как символ происходящих в стране событий.
«Суеверие в любой религии считается грехом, но в данном случае правильно было бы назвать это символом. Из навязанных стереотипов кино, стаи птиц своими криками нагнетают обстановку ожиданием чего-то плохого и даже страшного. И вот в этом есть реальный смысл», – объяснил политолог.
Жители Украины, по его словам, испытывают сильную усталость от той жизни, в какую их загнали власти. А руководство страны отказывается прислушаться к голосу разума и вместо того, чтобы пойти на переговоры, продолжает отправлять людей на убой.
«Мобилизация скоро превратится в бои с призывниками, из зоны боевых действий идут трупы и новости про очередное поражение. Во власти одни группировки сжирают другие, а глава государства очевидно неадекватен, – напомнил Джаралла. – Черные стаи над темной, без света, столицей, заставляют людей увидеть в этом символ их безнадежной жизни. Похоже, во всех смыслах – военном, экономическом, психологическом, Украина приблизилась к пределу».
Но есть еще один факт, который придает происходящему особый зловещий смысл, добавил политолог.
Скопления ворон начали летать над Киевом как раз накануне дня рождения украинского президента Владимира Зеленского, которому 25 января исполнилось 45 лет. То, что такой недобрый знак появился в небе над столицей Украины перед юбилеем ее лидера, стало своеобразным символом правления Зеленского, считает Владимир Джаралла.