«Куда идут деньги?» и «видимость работы». Петербуржцы готовят вопросы для прямой линии Беглова

В итоге можно утверждать, что жители Санкт-Петербурга довольно настороженно отнеслись к новости о предстоящей пресс-конференции Александра Беглова. Они считают, что проблем в городе слишком много, а прямая линия проводится, чтобы показать «бурную деятельность» градоначальника.