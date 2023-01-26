«Куда идут деньги?» и «видимость работы». Петербуржцы готовят вопросы для прямой линии Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов несколько дней назад анонсировал проведение очередной прямой линии с петербуржцами, и список вопросов под постом градоначальника в «ВКонтакте» увеличивается с каждой минутой. Глава города заявил, что ответит на все замечания и жалобы жителей Северной столицы.
«Прямые линии теперь станут тематическими. За основу будем брать тему, по которой будет больше всего обращений. <…> Проводить эфиры будут как Губернатор, так и члены правительства, курирующие направление, по которому у жителей накопилось много вопросов», — говорится в сообщении.
Одна из самых частых просьб от петербуржцев — признание недействительным и антиконституционным закона «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге». Данная инициатива, по мнению простых людей, направлена против жителей пятиэтажных «хрущевок», лишая их единственного жилья.
Закон предполагает снос типовых панельных домов, построенных в 1950-1970-е годы. Всего речь идет о 2 356 зданиях, в которых проживают более 650 тысяч человек. На месте снесенных зданий власти Петербурга планируют построить новые жилые комплексы. Однако петербуржцы считают, что документ противоречит Конституции РФ, нарушая их имущественные права.
«Закон дискредитировал администрацию города Санкт-Петербурга и ЗАКС, полностью противоречит нашим конституционным правам на частную собственность и право выбора, положение о выселении несогласных с расселением граждан по суду — это узаконенное преступление против человека!» — прокомментировала пользователь соцсети Надежда Сарсенова.
«Отмените закон 444-59 о КРТ! Это не закон, а отжимание собственности у горожан», — поддержала ее Яна Пащенко.
Также интернет-пользователи отметили плохую работу общественного транспорта в Петербурге. Жители пожаловались на постоянную нехватку автобусов и отсутствие удобных маршрутов, низкую квалификацию водителей и частые случаи пожаров в «новых и современных» автобусах.
«Что происходит с автобусами и троллейбусами в городе? Как контролируется их движение? На Лиговке [Лиговском проспекте — прим. ред.] чтобы троллейбус дождаться, нужно ночевать на остановке», — написала Оксана Миллер.
«На Комендантском [проспекте] в час пик очень большая загруженность наземного транспорта. Рассмотрите, пожалуйста, возможность добавить дополнительный маршрут от метро», — уточнила Мария Фокина.
Транспортную тему подхватили автомобилисты Северной столицы. Настоящим яблоком раздора стала система платных парковок, не так давно введенная в центральной части города. Некоторые водители призывают расширить зоны парковки, другие, наоборот, требуют отменить ее, поскольку в результате передвигаться по центральным улицам стало еще проблематичнее.
«Куда идут деньги, полученные от автомобилистов? И почему за состояние парковочных мест отвечают одни люди, а деньги собирают другие? Сколько новых перехватывающих парковок построено на собранные деньги?» — спрашивает Юрий Молотков.
«Бездумное введение платных парковок с 1 ноября 2022 года в Адмиралтейском районе привело к целому ряду негативных последствий, в результате чего возникла социальная напряженность», — прокомментировал краевед, член Русского генеалогического общества Андрей Степанов.
Кроме того, петербуржцы обратили внимание на вопрос экологии. Жители возмущены планом строительства мусороперерабатывающего завода рядом с государственным музеем-заповедником «Петергоф».
«Почему в рамках мусорной реформы ставят под угрозу экологическое благополучие Петродворцового района и памятника всемирного культурного значения ГМЗ Петергоф? Вода с Ломоносовского района Ленобласти, где запланировано строительство, поступает в водопровод Петергофа, Ломоносова, Стрельны, Кронштадта. <…> Мы не хотим пить яд и дышать ядом!» — высказалась Ирина Немова.
Особой болью петербуржцев стала нехватка объектов социальной инфраструктуры — детских садиков, школ и больниц. Местные жители вынуждены ехать в другой район города или обращаться к платным специалистам, чтобы отправить детей к воспитателям или поправить здоровье.
«Школу обещали построить на протяжении многих лет. Жители вынуждены самостоятельно водить детей в другие школы», — написал Тагир Зямилев.
«Пожалуйста, верните нам 42 поликлинику в Московском районе», — умоляет Людмила Делиергиева.
В итоге можно утверждать, что жители Санкт-Петербурга довольно настороженно отнеслись к новости о предстоящей пресс-конференции Александра Беглова. Они считают, что проблем в городе слишком много, а прямая линия проводится, чтобы показать «бурную деятельность» градоначальника.
«Проблем так много в городе, что впору каждый день прямую линию устраивать. Хотя лучше было просто не допускать таких проблем», — резюмировала Екатерина Ширяева.
«Был бы толк от этой прямой линии! Что в том году не было толка, так в этом что ли поменяется!? Это все делают, чтобы нас отвлечь, создают видимость работы!» — парировал Иван Гусев.
Ранее стало известно, что недовольство жителей Петербурга губернатором Бегловым уже вылилось в полноценную петицию с требованием отправить управленца в отставку — на момент публикации материала обращение подписали более 42 тыс. человек.