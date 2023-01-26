Петербуржец пострадал от упавшей на голову сосульки на улице Бабушкина

Петербуржцы массово жаловались на опасную наледь на крышах зданий еще прошлой зимой. Он направляли многочисленные претензии в городскую администрацию на имя губернатора Александра Беглова и призывали исправить ситуацию, которая сложилась с некачественной уборкой улиц от снега и льда. Однако команда градоначальника не спешит решать проблему даже в этом году.