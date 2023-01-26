Петербуржец пострадал от упавшей на голову сосульки на улице Бабушкина

Мужчина серьезно пострадал после падения сосульки на улице Бабушкина в Петербурге. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом теменной области, пишет издание «Невские новости».
Инцидент произошел днем у дома № 47. Неубранная коммунальщиками наледь рухнула на голову 30-летнего прохожего. Врачи доставили его в больницу. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
Петербуржцы массово жаловались на опасную наледь на крышах зданий еще прошлой зимой. Он направляли многочисленные претензии в городскую администрацию на имя губернатора Александра Беглова и призывали исправить ситуацию, которая сложилась с некачественной уборкой улиц от снега и льда. Однако команда градоначальника не спешит решать проблему даже в этом году.