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Петербуржец пострадал от упавшей на голову сосульки на улице Бабушкина

Происшествия
Петербуржец пострадал от упавшей на голову сосульки на улице Бабушкина

Мужчина серьезно пострадал после падения сосульки на улице Бабушкина в Петербурге. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом теменной области, пишет издание «Невские новости».

Инцидент произошел днем у дома № 47. Неубранная коммунальщиками наледь рухнула на голову 30-летнего прохожего. Врачи доставили его в больницу. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Петербуржцы массово жаловались на опасную наледь на крышах зданий еще прошлой зимой. Он направляли многочисленные претензии в городскую администрацию на имя губернатора Александра Беглова и призывали исправить ситуацию, которая сложилась с некачественной уборкой улиц от снега и льда. Однако команда градоначальника не спешит решать проблему даже в этом году.

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