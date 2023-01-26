Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх

Соревнования организуют в китайском городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзя. Турнир пройдет с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Он традиционно проходит каждые в четыре года. В этом году команды России и Белоруссии могут принять участие в Азиатских играх, передает РИА Новости.