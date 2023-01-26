С Новым Годом!

Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх

Спорт
Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх.

Соревнования организуют в китайском городе Ханчжоу восточной провинции Чжэцзя. Турнир пройдет с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Он традиционно проходит каждые в четыре года. В этом году команды России и Белоруссии могут принять участие в Азиатских играх, передает РИА Новости.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к соревнованиям. При этом команда должна выступать в нейтральном статусе.

#олимпийский совет азии #россия #белоруссия #азиатские игры