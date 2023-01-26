Парламент Татарстана решил переименовать президента региона в раиса без переходного периода

Депутаты госсовета Татарстана одобрили идею о переименовании президента региона в раиса без учета переходного периода. Об этом сообщил глава комитета местного парламента по госстроительству Альберт Хабибуллин.
Парламентарии 23 декабря приняли законопроект о внесении соответствующих изменений в татарстанскую конституцию.
«Однако после проведения дополнительных консультаций… было принято решение отказаться от переходного периода», — сказал Хабибуллин во время заседания в четверг.
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В частности, они обсудили спецоперацию на Украине.