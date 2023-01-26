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Парламент Татарстана решил переименовать президента региона в раиса без переходного периода

Политика
Парламент Татарстана решил переименовать президента региона в раиса без переходного периода

Депутаты госсовета Татарстана одобрили идею о переименовании президента региона в раиса без учета переходного периода. Об этом сообщил глава комитета местного парламента по госстроительству Альберт Хабибуллин.

Парламентарии 23 декабря приняли законопроект о внесении соответствующих изменений в татарстанскую конституцию.

«Однако после проведения дополнительных консультаций… было принято решение отказаться от переходного периода», — сказал Хабибуллин во время заседания в четверг.

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В частности, они обсудили спецоперацию на Украине.

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