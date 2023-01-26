«Рубикон для Украины». Лекух поведал о первых признаках «осыпания» переднего края ВСУ

Закон об ужесточении ответственности для украинских военных за неисполнение приказа, который накануне подписал президент Украины Владимир Зеленский, является, скорее всего, запоздавшей мерой, так как передний край ВСУ уже демонстрирует признаки осыпания.
Такое мнение в комментарии информационному агентству «Журналистская правда» высказал известный писатель и публицист, колумнист RT Дмитрий Лекух.
По его словам, едва ли сам по себе закон об ужесточении ответственности за неисполнение приказа является для Украины рубиконом.
«Это уже скорее несколько запоздавшая мера. Рубикон наступит, когда начнет осыпаться передний край ВСУ, – заявил Лекух. – Не только у меня такое ощущение, об этом уже говорят наши и даже американские эксперты, что передний край ВСУ начинает подавать первые признаки того, что называется осыпанием».
Если это так, то становится понятна и логика действий российских войск, продолжающих наступление в зоне специальной военной операции.
На фоне продвижения ВС РФ на украинской стороне будет максимальное саботирование уже идущей очередной волны мобилизации, а также саботирование приказов.
«В общем-то это будет провоцировать [украинских военных] и на массовые сдачи в плен. Мы же знаем, что заградотряды уже используются. Поэтому [приказ Зеленского] это такая, уже даже не "вишенка на торте", а дополнительная запятая в этих процессах», – добавил Дмитрий Лекух в заключение.
Напомним, накануне вечером стало известно о том, что российские войска ликвидировали командный пункт подразделения ВСУ в Запорожской области.
Об этом сообщил член главного совета обладминистрации Владимир Рогов, который также отметил, что до этого дня в регионе еще не было случаев гибели командного состава.