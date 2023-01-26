Литовкин рассказал об истинной цели поставок американских танков Abrams на Украину

Возможные поставки на Украину танков Abrams, не свидетельствуют о том, что США заинтересованы в победе ВСУ на поле боя. Реальная цель Вашингтона — затянуть боевые действия и постараться вымотать Россию. Такое мнение в интервью «Царьграду» высказал военный эксперт Виктор Литовкин.
Обещанный Вашингтоном Киеву 31 танк Abrams не сможет изменить обстановку на линии боевого соприкосновения, протяженностью 800 километров, считает эксперт.
Литовкин отметил, что за время проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 7600 украинских танков, поэтому смогут сжечь еще 31 единицу бронетехники. Тем более, что танки без прикрытия вертолетов, беспилотников и мотострелковых подразделений становятся достаточно легкой целью на поле боя.