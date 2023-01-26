Литовкин рассказал об истинной цели поставок американских танков Abrams на Украину

Возможные поставки на Украину танков Abrams, не свидетельствуют о том, что США заинтересованы в победе ВСУ на поле боя. Реальная цель Вашингтона — затянуть боевые действия и постараться вымотать Россию. Такое мнение в интервью «Царьграду» высказал военный эксперт Виктор Литовкин.