Зеленский дал понять, что ему «неинтересно» садиться за стол переговоров с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский дал понять, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным не представляют для него интереса. Корреспонденты Sky News выпустили соответствующее интервью.
В нем украинский лидер признался, что не понимает, кто в российском государстве на самом деле отвечает за принятие решений.
«Это (переговоры. — Прим. ред.) неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать», — отметил Зеленский в беседе с представителями СМИ.
Ранее Путин выразил готовность сесть за стол переговоров, где по другую сторону будут находиться все стороны текущего конфликта. По его словам, Россия не уходит от данного диалога. С таким заявлением глава государства выступил в интервью журналисту Павлу Зарубину.