Ветераны России и Сербии учредили медаль имени Альберта Андиева в память о добровольцах из РФ

Андиева взяли на службу снайпером и в бою его лишили глаза. Не долежав положенного срока в больнице, он сбежал на фрон, где получил ранение в руку. После окончания боевых действий, он остался в Сербии и завел семью. Весной 2021 года Адиев скончался в госпитале Батайница под Белградом от COVID-19.