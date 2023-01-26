Ветераны России и Сербии учредили медаль имени Альберта Андиева в память о добровольцах из РФ

Соглашение об учреждении памятной медали имени Альберта Андиева подписали организации «Ветеранские вести», «Военный синдикат Сербии» и «Царь Душан Сильный».
Знак отличия учрежден в память о российских добровольцах, которые воевали за независимость Сербии. Альберт Алиев, именем которого назвали медаль, был уроженцем Южной Осетии. В 1999 году он добровольно отправился в Югославию, против которой организовали войну албанские сепаратисты и НАТО, помогавшее бомбардировками военной авиации, передает ИА «Ветеранские вести».
Андиева взяли на службу снайпером и в бою его лишили глаза. Не долежав положенного срока в больнице, он сбежал на фрон, где получил ранение в руку. После окончания боевых действий, он остался в Сербии и завел семью. Весной 2021 года Адиев скончался в госпитале Батайница под Белградом от COVID-19.
Памятную медаль изготовит Императорский Монетный Двор РФ. Ее будут вручать российским и сербским ветеранам-добровольцам, которые внесли вклад в борьбу за независимость стран.