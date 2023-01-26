Политик Медведчук указал на полное разрушение экономики Украины

Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что экономика страны уничтожена и не подлежит восстановлению.
В беседе с RT он отметил, что ситуация катастрофическая. В частности, валовый внутренний продукт (ВВП) упал более чем на 30%. Для сравнения, по итогам мирового кризиса 2008—2009 годов снижение составило 14%, и то восстановление затянулось до 2013 года.
Кроме того, производственный уровень на Украине рухнул на 70%, а безработица достигла 35%. Официальный Киев больше не сможет реализовать ни одной социальной программы.
По словам Медведчука, фактически уже не существует такого государства, как Украина, поскольку в основе госполитики лежит политика неонацизма, продвигаемую президентом Владимиром Зеленским и его окружение. Говорить о будущем такой страны некорректно, заключил он.