Политик Медведчук указал на полное разрушение экономики Украины

В беседе с RT он отметил, что ситуация катастрофическая. В частности, валовый внутренний продукт (ВВП) упал более чем на 30%. Для сравнения, по итогам мирового кризиса 2008—2009 годов снижение составило 14%, и то восстановление затянулось до 2013 года.