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Министр обороны Польши назвал срок поставки первой партии американских танков Abrams

Армия
Министр обороны Польши назвал срок поставки первой партии американских танков Abrams

Первая партия американских основных боевых танков Abrams поступит в Польшу весной 2023 года, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Уже весной этого года мы получим первые польские Abrams», — отметил он.

По словам Блащака, всего в этом году польская армия получит 58 танков Abrams. Пока это будут устаревшие модификации, которыми Польша заменит отправленные на Украину Т-72, добавил он.

Министр отметил, что более современные версии Abrams начнут поступать в Польшу в следующем году. В общей сложности Варшава заключила контракты на поставку более 300 американских танков.

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