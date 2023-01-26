Министр обороны Польши назвал срок поставки первой партии американских танков Abrams

Первая партия американских основных боевых танков Abrams поступит в Польшу весной 2023 года, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.
«Уже весной этого года мы получим первые польские Abrams», — отметил он.
По словам Блащака, всего в этом году польская армия получит 58 танков Abrams. Пока это будут устаревшие модификации, которыми Польша заменит отправленные на Украину Т-72, добавил он.
Министр отметил, что более современные версии Abrams начнут поступать в Польшу в следующем году. В общей сложности Варшава заключила контракты на поставку более 300 американских танков.