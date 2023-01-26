Прибалтийские страны и Польша заполнили практически весь вакуум, поддержав Украину. Такое заявление сделал обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.
Журналист констатировал смену власти в Европе из-за Украины. германия и Франция уже не контролируют ситуацию в регионе, считает Эрлангер.
«Это также ускоряет то, что подразумевал г-н (канцлер ФРГ Олаф. — Прим.ред.) Шольц: баланс сил в Европе тоже смещается вместе с ее центром от "Старой Европы", которая ценила и культивировала свои связи с Москвой, к новым членам, к востоку и северу», — говорится в материале Эрлангера.
Ранее стало известно, что Запад поручил Киеву ослабить Россию изнутри. Такую информацию обнародовал политик Виктор Медведчук.