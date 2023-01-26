Немцы удивились «бездонности» Украины после призыва Зеленского о самолетах вслед за танками

Призыв украинского президента Владимира Зеленского передать его стране новое оружие обескуражил жителей Германии. Об этом свидетельствуют комментарии читателей издания Die Welt.
Накануне стало известно о решении Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2. Зеленский отметил, что Украине также нужны самолеты и ракеты большой дальности.
«И как только ему дадут самолеты, он потребует ядерные бомбы. Немецкие политики хоть на самом деле знают, кого они поддерживают?» — написала Eala Frya Fresena.
«Бездонная дыра с гарантией на эскалацию», — возмутился Marcus H.
«Не знают ничего, кроме как требовать...» — подметил Andre W.
Ранее в Мюнхене прошла демонстрация против поставки танков Киеву. Организатором акции является München steht auf.