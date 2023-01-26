Житель Мариуполя вспомнил, как украинские националисты заманивали людей едой и расстреливали

Однажды солдаты ВСУ пообещали находившимся в подвалах людям раздать гуманитарную помощь в продуктовом магазине. Многие поверили словам националистов и пришли в торговую точку. Как только в здании собралась толпа, украинские бойцы открыли огонь, поделился мужчина со слезами на глазах.