Бойцы Вооруженных сил Украины жестоко расстреливали мирное население Мариуполя, не щадя детей, стариков и женщин, рассказал очевидец.
Мариупольский беженец попросил не называть его имени. Мужчина вместе с женой около месяца провел в подвалах, прячась от украинских националистов. Дом переселенца полностью разбомбили, а из вещей сохранились лишь паспорта, пишет AmurMedia.
«Они обстреливали нас с немецкой педантичностью. В 06:00 часов утра начинались бомбежки, где-то полтора часа невозможно было высунутся из этого подвала», — рассказал беженец.
Однажды солдаты ВСУ пообещали находившимся в подвалах людям раздать гуманитарную помощь в продуктовом магазине. Многие поверили словам националистов и пришли в торговую точку. Как только в здании собралась толпа, украинские бойцы открыли огонь, поделился мужчина со слезами на глазах.