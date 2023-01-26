ФСБ рассекретила документ с доказательствами убийства узников Освенцима поляками

Германские нацисты переименовали польский город Освенцим в Аушвиц в сентябре 1939 года после захвата Польши. Сначала там содержали политических заключенных, состоящих из поляков. После нападения Германии на Советский Союз в лагерь стали отправлять плененных солдат Красной армии. В результате равнодушия польских властей там погибли от 20 до 80 тысяч бойцов и командиров.