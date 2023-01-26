ФСБ рассекретила документ с доказательствами убийства узников Освенцима поляками

Поляки вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря «Аушвиц» в Освенциме. Документ с доказательствами преступлений рассекретили сотрудники ФСБ, пишет РЕН ТВ.
В немецком концлагере «Аушвиц» в Освенциме погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи. Гитлеровцы активно использовали местное польское население в своих интересах —в качестве старост бараков, надзирателей, старших рабочих команд.
Бывший узник «Аушвица», старший лейтенант Красной армии Павел Гавриш, рассказал обо всех ужасах содержания в концлагере. Ему удалось бежать оттуда, и он написал очерк о «фабрике смерти». По его словам, администрация концлагеря должна была уничтожить как можно больше узников.
Германские нацисты переименовали польский город Освенцим в Аушвиц в сентябре 1939 года после захвата Польши. Сначала там содержали политических заключенных, состоящих из поляков. После нападения Германии на Советский Союз в лагерь стали отправлять плененных солдат Красной армии. В результате равнодушия польских властей там погибли от 20 до 80 тысяч бойцов и командиров.