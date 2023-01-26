Сатановский предсказал Швеции проблемы из-за провокаций против Турции

Шведские провокации против Турции с сожжением Корана могут обернуться против самого Стокгольма. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.
По словам эксперта, власти Швеции прикрывают свои антиисламские выходки некой «свободой слова». Однако руководство страны забывает о доле мусульман в населении. В таких условиях реакция со стороны Турции была вполне естественной.
«Ближневосточные ребята, неважно, сомалийцы, пакистанцы, афганцы, выходцы из Ирака – это очень специфические люди. Конечно, можно плевать им в лицо, но они же "взорвутся"», — сказал политолог в эфире «Соловьев LIVE».
Ранее сообщалось, что Турция выслала посла Швеции из-за готовящейся акции с сожжением Корана.