Петербуржцев предупредили о похолодании, ледяном дожде и мокром снеге 26 января

Осадки и похолодание обрушатся на Петербург. Соответствующей информацией поделились в метеорологическом центре «Фобос».
По словам синоптиков, в Северную столицу на время вернется оттепель. Однако при этом жителей города на Неве предупредили о ледяном дожде 26 января, который сменится мокрым снегом.
«Сегодня Северная столица останется на периферии циклона, однако он постепенно развернётся к региону своей тыловой, холодной частью», — говорится в сообщении.
В течение дня температура также будет понижаться. Это будет сопровождаться северо-западным ветром, порывы которого могут достигать 10 метров в секунду.
Перепады температур становятся причиной образования гололеда на улицах Петербурга. С приходом зимы пешеходы массово получают травмы на скользких тротуарах, а водители сталкиваются с риском ДТП, что расходится с заявлениями губернатора Александра Беглова о готовности Северной столицы к зиме.