Директор оператора «СП-2» раскрыл детали встреч с Путиным до и после начала СВО

Исполнительный директор компании – оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг поделился подробностями бесед с президентом РФ Владимиром Путиным до и после начала спецоперации на Украине. Об этом немецкий предприниматель рассказал в интервью изданию Die Zeit.
Глава «СП-2» признался, что не поверил влиятельному американскому политику, который предупреждал его о приближающемся конфликте. По словам Варнига, до старта СВО он виделся в Москве с «рационально настроенным» Путиным.
Через несколько месяцев немец снова прибыл в российскую столицу. Тогда он спросил Путина о том, каковы его цели на Украине.
«Это государственная тайна», — ответил лидер РФ.
Специальная военная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Как подчеркивал Путин, цель кампании — денацификация и демилитаризация соседней страны.