В Швеции не исключили возможность отправки танков Stridsvagn 122 на Украину

Стоит отметить, что на сегодняшний день армия Швеции имеет в наличии порядка 120 танков немецкого производства. Известно, что помимо Стокгольма к передаче боевых машин Киеву присоединились Варшава и Вашингтон. Согласно информации Politico, Соединенные Штаты планируют предоставить ВСУ около 30 американских танков Abrams.