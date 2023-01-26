В Швеции не исключили возможность отправки танков Stridsvagn 122 на Украину

Стокгольм допускает передачу Киеву шведской версии немецких танков Leopard 2 — Stridsvagn 122. Такое заявление сделал министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Svenska Dagbladet.
«В настоящее время не ведется подготовка к безвозмездной передаче танков Швецией, но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе», — подчеркнул министр.
Стоит отметить, что на сегодняшний день армия Швеции имеет в наличии порядка 120 танков немецкого производства. Известно, что помимо Стокгольма к передаче боевых машин Киеву присоединились Варшава и Вашингтон. Согласно информации Politico, Соединенные Штаты планируют предоставить ВСУ около 30 американских танков Abrams.