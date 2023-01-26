СК попросили завести дело на Семена Слепакова из-за его песни о погибшем на СВО солдате

Александр Карабанов, директор Фонда защиты национального исторического наследия, обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении российского шоумена Семена Слепакова из-за его песни о погибшем на СВО солдате.
Буквально Карабанов заявил, что представители Фонда потребовали у СК проверить подтекст композиции юмориста, в которой упоминается спецоперация ВС РФ на Украине.
«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ («Публичная дискредитация ВС РФ»)», — цитирует общественника ТАСС.
До этого депутат Госдумы России Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать его иноагентом. Песня Слепакова написана в стиле колыбельной, которую якобы мама напевает своему маленькому сыну, рассказывая ему про его братьев, один из которых погиб на СВО.