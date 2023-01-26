СК попросили завести дело на Семена Слепакова из-за его песни о погибшем на СВО солдате

До этого депутат Госдумы России Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать его иноагентом. Песня Слепакова написана в стиле колыбельной, которую якобы мама напевает своему маленькому сыну, рассказывая ему про его братьев, один из которых погиб на СВО.