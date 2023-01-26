Депутат Шеремет предложил поменять статус спецоперации из-за поставок на Украину танков НАТО

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил сменить статус спецоперации ВС РФ на Украине из-за отправки Киеву немецких танков Leopard 2.
На фоне решения Берлина и Вашингтона о поставках танков Шеремет призвал сменить статус спецоперации, но не стал конкретизировать, на какой.
«Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», — высказался депутат в комментарии для РИА Новости.
Напомним, в среду, 25 января, власти ФРГ сообщили, что отправят на Украину партию из 14 танков Leopard 2. США в свою очередь обещали украинским военным партию из 31 танков M1 Abrams. Шеремет считает, что России никак нельзя допустить переброску западного летального оружия на Украину.