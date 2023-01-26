Медведчук заговорил о формировании нового политического движения

Украинцев, которые не разделяют режим президента Владимира Зеленского, следует объединить. С таким заявлением выступил бывший нардеп Верховной рады Виктор Медведчук.
Речь идет о новом политическом движении. Его участниками смогут стать те, кто на сегодняшний день находится в России, на Украине и в Европе. По мнению политика, таких людей необходимо «выкристаллизовать».
«Это движение развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах, и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима. Вот, что сегодня главная задача», — подчеркнул Медведчук в интервью RT.
Ранее появилась информация о лишении Медведчука украинского гражданства. Известно, что его отняли у еще трех депутатов местной Рады. Соответствующее решение принял действующий глава государства.